Las jornadas de Liber girarán en torno a la IA, el audiolibro y nuevos lectores

Las jornadas profesionales de Liber girarán en torno a la IA, el audiolibro y la captación de lectores - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Profesionales del salón Liber 2026, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, tendrán como ejes la inteligencia artificial (IA), el auge del audiolibro, la expansión internacional, la captación de lectores y la evolución de las competencias profesionales.

Con 80 actividades y cerca de 150 ponentes, la feria volverá a convertirse en un espacio de reflexión y análisis sobre los principales retos y oportunidades de la industria editorial, informa este jueves Fira de Barcelona en un comunicado.

La innovación ocupará un lugar destacado en la edición de Liber de este año con diversas conferencias sobre cómo IA y la gestión de datos están transformando la cadena de valor del libro.

Se presentarán las novedades de la IA con más impacto inmediato para el sector editorial y los retos que plantea esta tecnología en materia de propiedad intelectual, derechos de autor, transparencia y seguridad jurídica.

Otro de los ámbitos que abordarán las jornadas será el audiolibro, en las que se tratará los nuevos modelos de negocio, los hábitos de consumo, estrategias de comercialización y el impacto de la IA en la producción de contenidos sonoros.

PÚBLICOS INFANTILES Y JUVENILES

Una parte del programa estará dedicado a la conexión con los públicos infantiles y juveniles, los hábitos de consumo cultural y qué estrategias de marketing y mediación pueden mejorar la visibilidad de los libros.

La proyección exterior volverá a ser uno de los pilares de las jornadas, con un programa en el que se abordarán las oportunidades de crecimiento en el mercado y se analizará la circulación internacional de obras, autores y contenidos procedentes de diferentes países.