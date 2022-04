Los Premios Innoval reconocen productos funcionales y formatos innovadores

Han premiado a Nescafé Dolce Gusto con bebida vegetal y el agua de Kéfir de Vicky Foods

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Innoval han reconocido a productos funcionales y formatos innovadores en su edición de 2022, celebrada en el marco de la feria Alimentaria & Hostelco, según un comunicado de Fira de Barcelona este martes.

El encuentro se realiza en el recinto Gran Via de la institución ferial, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), entre el lunes y el jueves, reúne a más de 3.000 empresas y prevé congregar a más de 100.000 visitantes profesionales.

El agua de Kéfir Be Plus de Vicky Foods ha sido el producto más premiado, con los galardones en las categorías de aguas, refrescos y cervezas; tendencia sostenibilidad y canal retail; mientras que Be Balance, de la misma marca, ha ganada en las categorías salud y lácteos y derivados.

También se ha llevado dos premios --mejor cárnico, derivado o plant based y mejor producto en la tendencia placer-- el 'cochinillo de Segovia 2.0' de Tabladillo, que se puede conservar hasta 60 días sin refrigeración, y en la categoría tendencia conveniencia ha sido galardonada la tortilla de patatas envasada en lata, que se conserva hasta un año.

Otros premiados son la oliva verde líquida de Caviaroli; Coconut de Alpro; los Nescafé Dolce Gusto con bebida de avena, almendra o coco; el snack de jamón ibérico con picos de pan artesanal en formato 'on the go' y Just This, un aperitivo 100% queso deshidratado rico en calcio y proteínas.

Dos dulces también han sido galardonados: el helado Extreme Cookie Cone de Nestlé y los Conüs de pastelería Rodellas; mientas que como mejor producto internacional se ha premiado a la réplica del atún elaborada a partir de soja, guisantes y garbanzos de Future Tune.

También se han entregado dos premios a la innovación a Cocuus como startup foodtech más innovadora, y a Oscillum Biotechnology como startup con mayor proyección.