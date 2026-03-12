El Saló de l'Ensenyament reunirá en Barcelona a 230 expositores con un mayor portagonismo de la FP

El Saló de l'Ensenyament - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ensenyament 2026, con cerca de 230 expositores, la presencia de todas las universidades catalanas y una Formación Profesional (FP) que representa más de la mitad del conjunto de propuestas, reunirá "la mayor oferta educativa postobligatoria disponible en Catalunya", informa Fira de Barcelona este jueves en un comunicado.

El evento, que se celebrará en el recinto de Montjuïc del 18 al 22 de marzo, "refuerza este año la orientación para consolidarse como la principal plataforma para ayudar al alumnado a elegir estudios superiores e itinerarios profesionales".

Organizado en colaboración con las consellerias de Educación y Formación Professional y de Investigación y Universidades de la Generalitat, el Saló de l'Ensenyament, pondrá énfasis en reforzar los servicios de orientación para facilitar una decisión informada a estudiantes y familias.

Con el objetivo de mejorar la atención al público y reducir tiempos de espera, el evento incorpora este año dos puntos exprés de respuesta inmediata a las dudas más frecuentes, que se suman a los 14 puntos de orientación individualizada ya existentes y a los cinco mostradores de autoconsulta de información inmediata.

VISITAS GUIADAS

Además, habrá cerca de 70 visitas guiadas diseñadas para grupos escolares, con itinerarios que se adapten a intereses específicos, así como setenta charlas dirigidas a estudiantes y familias sobre temas como el acceso a la universidad, los ciclos formativos, la importancia del autoconocimiento, alternativas para jóvenes sin la ESO acreditada y oportunidades de movilidad internacional.

También se ofrecerán más de una docena de talleres 'L'aventura de triar', dirigidos a familias, y el profesorado dispondrá de una decena de sesiones para actualizar herramientas pedagógicas.

"Ponemos a disposición de nuestros visitantes el máximo número de herramientas y recursos para que puedan despejar todas sus dudas. Se encuentran ante una decisión importante en su vida y por eso creemos que nuestra apuesta por un trato personalizado es más oportuna que nunca", ha asegurado el director del salón, Ángel Celorrio.