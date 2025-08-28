El salón inmobiliario The District analizará la demanda de activos logísticos e industriales

Archivo - El salón inmobiliario The District - THE DISTRICT - Archivo

BARCELONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El salón inmobiliario The District dedicará un foro al análisis de la demanda de activos logísticos e industriales en Europa, según ha informado este jueves en un comunicado.

Así, compañías como Prologis, Dils, AXA IM, WDP, Pithos Capital, TPG Angelo Gordon y Colliers Italy abordarán como la ubicación, la eficiencia y la flexibilidad están determinando la rentabilidad de los inmuebles de distribución.

La cuarta edición del encuentro también abordará las nuevas fórmulas de vivienda asequible, el comportamiento del mercado de capitales y los activos con mayores perspectivas.

Asimismo, el salón tendrá una zona de 'hospitalities' a donde más de 350 firmas desplazarán sus oficinas y se podrán hacer reuniones, cerrar acuerdos y abordar proyectos en los que invertir y desinvertir.

Con estas temáticas, el evento prevé reunir a más de 14.000 directivos del 30 de septiembre al 2 de octubre en el recinto ferial de Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).