La tercera edición del congreso inmobiliario The District prevé 12.000 asistentes

El presidente del congreso The District, Juan Velayos

El presidente del congreso The District, Juan Velayos - EUROPA PRESS

Se celebrará del 25 al 27 de septiembre en Fira de Barcelona y quiere ser más internacional

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del congreso The District prevé reunir a 12.000 asistentes y 400 ponentes del sector inmobiliario en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, del 25 al 27 de septiembre.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el presidente del evento, Juan Velayos, que ha explicado que a 9 de septiembre hay 8.900 inscritos en el congreso, con lo que prevén superar los 10.000 visitantes del año pasado.

"Más de lo mismo, pero un poquito más de todo", ha descrito Velayos, que ha defendido que quieren seguir con las líneas generales que tuvo el congreso durante las pasadas ediciones, es decir, poner el pragmatismo y el capital en el centro.

En este sentido, la organización ha apostado por charlas con perfiles distintos: "Queremos que aquí se hable de negocios, se hable de operaciones, porque queremos que el capital tiene un componente para lo bueno y para lo malo muy pragmático".

Según Velayos, el objetivo es que The District sea "el evento internacional de referencia para el capital en Europa", por lo que la lengua vehicular del congreso será el inglés, incluyendo las charlas y las reuniones.

PROTESTAS DEL AÑO PASADO

El evento contará con la participación de 1.200 inversores y habrá 300 reuniones de trabajo y 600 'one to one', que se celebrarán en los 14.000 metros cuadrados del recinto, donde hay unos 90 medios de comunicación acreditados.

"Esperamos que este año no haya quebraderos de cabeza para la entrada al evento, está muy pensado y muy trabajado", ha dicho sobre las protestas del año pasado de los sindicatos de vivienda, que lanzaron pintura a algunos asistentes.

COPA AMÉRICA, UN "ATRACTIVO"

Velayos ha asegurado que la Copa América de Vela, que se celebra en Barcelona hasta finales de octubre, "está siendo un atractivo clarísimo" para poder atraer ponentes de primer nivel.

"Nos está ayudando a traer todavía más talento internacional, más ganas de estar en Barcelona", y ha dicho que la fiesta de bienvenida está vinculada al evento deportivo.