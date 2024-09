The District 2024 Acogerá Delegaciones Internacionales Para Conocer Proyectos Inmobiliarios

The District 2024 Acogerá Delegaciones Internacionales Para Conocer Proyectos Inmobiliarios - THE DISTRICT

Se celebrará del 25 al 27 de septiembre en el recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet



BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del congreso inmobiliario The District acogerá delegaciones internacionales para conocer "sus proyectos transformadores" y las oportunidades inmobiliarias de sus mercados para atraer capital, ha informado en un comunicado este jueves.

El encuentro, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en el recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat, reunirá a delegaciones de territorios como Dubai, Arabia Saudí, Grecia, Bulgaria o Bélgica, así como de Bilbao o Madrid.

El objetivo es que las delegaciones también compartan su "progreso con el propósito de hacer crecer su espacio habitable para todos, teniendo en cuenta los criterios ESG", así como su economía.

PAÍSES

The District ha invitado a Arabia Saudí para conocer su "gran apuesta" por el Real Estate y por la digitalización, que es clave para diversificar su economía más allá del petróleo.

El congreso también ha destacado la participación de Bulgaria, "uno de los países en la eurozona con mayor potencial de captación de inversión en tecnología inmobiliaria".

EVENTO INTERNACIONAL

El objetivo de The District es convertirse en un evento de referencia internacional para el capital en Europa, por lo que la lengua vehicular del congreso será el inglés, incluyendo las charlas y las reuniones.

La tercera edición prevé reunir a 12.000 asistentes y 400 ponentes del sector inmobiliario, y contará con la participación de 1.200 inversores y habrá 300 reuniones de trabajo y 600 'one to one', que se celebrarán en los 14.000 metros cuadrados del recinto.