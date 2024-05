The District 2024 prevé la asistencia de más de 400 directivos

Edición 2023 de The District.

Edición 2023 de The District. - THE DISTRICT

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La edición 2024 de The District prevé contar con la presencia de más de 400 directivos "que avanzarán las predicciones macroeconómicas de 2025", ha explicado la organización en un comunicado este miércoles.

El encuentro se celebrará entre el 25 y el 27 de septiembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y tiene como lema 'Elevate your business. Accelerate your deals'.

El objetivo es "estimular nuevas oportunidades de negocio y ayudar a cerrar aquellas transacciones en curso" que mantienen los actores que forman parte de toda la cadena de valor del sector.

La feria se basa en tres ejes principales: el desarrollo de las estructuras de mercado de capitales, la transformación de los diferentes activos y el valor añadido de los criterios ESG.

Como novedad, el encuentro albergará sesiones dedicadas a las nuevas formas de rentabilidad que surgen en torno a activos menos tradicionales como son las infraestructuras del sector inmobiliario, parques científicos o espacios deportivos.