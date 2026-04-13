Tomorrow.City USA prevé una participación de 3.000 personas y 100 ponentes en Florida (EE.UU.)

Edición anterior de Tomorrow.City - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad estadounidense (EE.UU.) de West Palm Beach en Florida acogerá los días 13 y 14 de abril el salón Tomorrow.City USA que, bajo el lema 'The future is now', prevé ofrecer a alrededor de 3.000 asistentes un programa que incluirá la participación de más de 100 ponentes y una zona expositiva con las empresas e instituciones más relevantes en innovación urbana, informa Fira de Barcelona este lunes en un comunicado.

Tomorrow.City USA (TMRWUSA) coge el testigo de las cuatro ediciones americanas de Smart City Expo anteriores y se configura "como la ocasión perfecta para generar un entorno propicio que facilite la colaboración entre los sectores público y privado en Estados Unidos, impulsando acuerdos y nuevas oportunidades de negocio en el ámbito de del futuro urbano".

Organizado por Fira de Barcelona, TMRWUSA cuenta con un programa de ponencias estructurado en nueve ejes temáticos: tecnologías de vanguardia; infraestructuras; deporte; talento y cultura; seguridad y GovTech; energía limpia y resiliencia; transporte; salud y bienestar, y finanzas.

Para desplegar estos ámbitos temáticos, el salón contará con más de un centenar de ponentes, como el Assistant Secretary Of Labor en el Gobierno de Estados Unidos, Henry Mack; el propietario de los Miami Dolphins de fútbol americano, Stephen Ross; el emprendedor y presidente de los Sacramento Kings de baloncesto, Vivek Ranadivé; el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, y el alcalde de West Palm Beach, Keith James.

Startup City Pitch Competition TMRWUSA incluirá una zona de exposición en la que empresas e instituciones mostrarán sus últimos proyectos y soluciones en materia de innovación urbana, entre ellas Cisco, Dell Technologies, la Knight Foundation, City West Palm Beach o el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

STARTUP CITY PITCH COMPETITION

Asimismo, el evento también acogerá la Startup City Pitch Competition, impulsada en colaboración con VentureFuel y que reunirá a startups globales que están redefiniendo el futuro de las ciudades: todas ellas tendrán la oportunidad de presentar su proyecto ante un jurado para competir por financiación, visibilidad o apoyo estratégico.

La empresa ganadora de la competición conseguirá una inversión de 25.000 dólares, además de acceso a potenciales proyectos piloto y socios estratégicos.