Tomorrow.Mobility 2025 presentará 2 estudios sobre bicicletas compartidas y desplazamientos

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tomorrow.Mobility 2025, evento que impulsa una nueva movilidad urbana sostenible e inteligente, acogerá la presentación de dos estudios sobre el retorno de la inversión en el uso de bicicletas compartidas en Europa y sobre los hábitos de desplazamiento, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebra del 4 al 6 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con el lema 'Move Better', y está organizado por la entidad ferial y EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, organismo de la Unión Europea.

El congreso prevé congregar a más de 200 expositores y 240 ponentes bajo el lema "Move Better" para acelerar el cambio hacia una movilidad conectada, inclusiva y de bajas emisiones.

El ceo de EIT Urban Mobility, Marc Rozendal, ha puesto en valor que a medida que las demandas del transporte urbano se vuelven más complejas, el congreso "está reuniendo a ciudades globales, líderes de la industria y agentes de cambio para trazar el rumbo de la próxima década de movilidad sostenible".

Por su parte, la directora de Tomorrow.Mobility 2025, Delphine Romeu, ha asegurado que desde la descarbonización hasta la digitalización, las ciudades "se enfrentan a desafíos urgentes que requieren un pensamiento audaz y una acción colaborativa".

A lo largo de más de 50 sesiones de conferencias, explorará temas que incluyen 'Mantenerse competitivo en la carrera hacia el cero neto'; 'El futuro de la movilidad: explorando la próxima década de innovaciones'; 'Innovaciones para aumentar la resiliencia y calidad de los sistemas de movilidad'; 'Soluciones para desplazamientos sostenibles'; y 'Movilidad autónoma en el transporte público'.

PONENTES DE "CLASE MUNDIAL"

El investigador principal de la Iniciativa de Movilidad del MIT, David Zipper, y el jefe de la Oficina del Secretario General en el Foro Internacional de Transporte (ITF), Jari Kauppila, encabezarán el listado de ponentes.

Zipper explorará la intersección de la política de transporte, la tecnología y la sociedad, mientras que Kauppila supervisará la agenda estratégica y el liderazgo general de la ITF.

Otras voces confirmadas incluyen al miembro del Parlamento Europeo Pierfrancesco Maran; la teniente de alcalde de Movilidad de Milán, Arianna Censi; y la responsable de Seguridad Vial de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Claire Depré.