Tomorrow.Mobility cierra su edición centrada en acelerar los nuevos modelos de movilidad

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tomorrow.Mobility ha cerrado este jueves su edición 2025 centrada en acelerar la transición hacia nuevos modelos de movilidad urbana más sostenibles, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

El encuentro se ha celebrado desde el martes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y está coorganizado por Fira de Barcelona y EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.

La edición de este año ha contado con más de 50 conferencias, en las que se han abordado cuestiones como la implementación de nuevos sistemas de movilidad multimodal, la implementación del transporte autónomo o la mejora en la calidad de los sistemas de transporte público.

El ceo de EIT Urban Mobility y presidente del salón, Marc Rozendal, ha explicado que el congreso ha destacado que "la movilidad sostenible impulsa tanto el progreso ambiental como el crecimiento económico".

La directora de Tomorrow.Mobility World Congress, Delphine Romeu, ha señalado que la edición de este año "confirma a TMWC como el evento necesario y fundamental para la transformación de la movilidad a escala global".