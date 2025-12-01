Unicef participará en el Festival de la Infància con una sesión sobre derechos infantiles

El Festival de la Infància y Unicef se alían por los derechos de los niños. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unicef participará en el Festival de la Infància, iniciativa impulsada por Fira de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona y con la producción de Evidente Events, con una actividad para concienciar sobre la protección y promoción de los derechos de los más pequeños.

El evento, que se celebrará del 27 al 31 de diciembre en el recinto de Montjuïc de la entidad ferial, incluye también una serie de iniciativas que se centran especialmente en la promoción de la lectura, informa Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

La experiencia de Unicef, que se desplegará en una superficie de unos 200 m2, consistirá en un inflable transparente de forma esférica donde los niños y niñas deberán atrapar en una lluvia de papeles entre los cuales habrá referencias a derechos vinculados a la infancia.

Una vez los hayan atrapado --en un tiempo limitado-- podrán reflexionar sobre dichos derechos en un taller.

Esta acción se enmarca en "el espíritu solidario de la edición", junto con otras propuestas como la presencia de la Fundación Vicente Ferrer, que ofrecerá talleres de mandalas solidarias, y la Juguetería Solidaria, con juguetes cedidos por Mattel, Cayro y WOW Generation by Kids Licensing que se darán a familias vulnerables.

UN FESTIVAL "PARA TODA LA FAMILIA"

El Festival de la Infància reunirá este año una veintena de actividades lúdicas, creativas y educativas para niños de 0 a 12 años, ocupando una superficie total 20.000 m2.

Además de las propuestas vinculadas a la solidaridad o la lectura, incluirá talleres científicos y gastronómicos, actividades deportivas y artísticas, una escuela de circo, inflables, espectáculos de magia o un taller de radio, a cargo de Radio Flaixbac.

También se realizará una celebración anticipada de las campanadas de Año Nuevo el 31 de diciembre a las 12 del mediodía.

ENTRADAS DISPONIBLES

Sus entradas ya se pueden adquirir en su web oficial del Festival, con el añadido también solidario de permitir financiar pases para la infancia vulnerable.

Los asistentes podrán acceder al mismo en dos turnos, mañana y tarde, y un año más, podrán disponer de una aplicación móvil que incluye el mapa del Festival o información en tiempo real sobre el tiempo de espera para acceder a cada actividad.