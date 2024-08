El 10 AI & Big Data Congress abordará el impacto de la IA el 9 y 10 de octubre en Barcelona

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del IA & Big Data Congress abordará el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) los días 9 y 10 de octubre en el Auditori L'Illa de Barcelona, informa el encuentro en un comunicado de este martes.

Está organizado por el Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI), coordinado por el centro tecnológico Eurecat y cuenta con el patrocinio de la Generalitat, CaixaBank Tech, Huawei, NTT Data, Softeng, Telefonica Tech y Minsait.

El director del CIDAI, Joan Mas, ha destacado que el evento también pondrá en valor el recorrido del congreso que, a su juicio, ha buscado la divulgación tecnológica y la puesta en común de conocimiento como "palanca para la creación y el refuerzo del ecosistema de datos e IA en Catalunya".

La directora de global de innovación comercial de NTT Data, Rika Nakazawa, explicará "cómo se puede compatibilizar" el auge de la IA con la sostenibilidad energética, durante la sesión inaugural.

También intervendrán en el congreso el director y cofundador de Runway, Cristóbal Valenzuela, y la Technical Solutions del CoE IA de CaixaBank Tech, Susana Gimenez.

Y el encuentro reconocerá la trayectoria del profesor emérito del CSIC Ramon López de Mántaras --a quien ha descrito como un "pionero" de la IA en Catalunya-- y a múltiples empresas e instituciones catalanas.