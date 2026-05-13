La 10ª Jornada Internacional de la Cámara de Terrassa (Barcelona) reunirá a más de 200 empresarios

Archivo - Sede de la Cámara de Comercio de Terrassa (Barcelona). - CÁMARA DE TERRASSA - Archivo

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La 10ª Jornada Internacional de la Cámara de Terrassa (Barcelona), que se celebrará este jueves en Sant Cugat del Vallès bajo el lema 'Decidir on créixer al món', reunirá a más de 200 representantes empresariales y 16 expertos para debatir desde distintas perspectivas sobre los retos de la internacionalización para las compañías.

El evento contará con la participación del alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès; el vicepresidente de Healthcare Solutions en Grifols, Xavi Guix; y los presidentes de Sant Cugat Empresarial y de la Cámara de Terrassa, Eduard Torres y Ramon Talamàs, informa la Cámara en un comunicado este miércoles.

Esta sesión, que incidirá en la transformación económica y empresarial de Catalunya "en un momento de profunda redefinición del contexto internacional", coincide con el décimo aniversario del encuentro y con los 40 años de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE).

El responsable del área internacional de la Cámara, Daniel González, ha afirmado que esta jornada pretende ofrecer herramientas, contexto y criterio para que las empreses puedan entender mejor este entorno y "tomar decisiones más sólidas" en sus procesos de internacionalización.

El programa de la jornada se estructurará en un debate principal y tres mesas redondas, que ofrecerán un análisis estratégico amplio, reflexión empresarial y contenidos prácticos sobre internacionalización.