100 evacuados de madrugada en Blanes (Girona) al explotar una bombona de butano sin heridos graves

Archivo - Ambulancia del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 100 personas fueron desalojadas preventivamente este viernes de madrugada de un edificio en Blanes (Girona), por un incendio al explotar una bombona de butano que no causó heridos graves, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Se atendió a dos personas por heridas leves en un edificio del barrio de Els Pins poco después de las 5 de la madrugada, cuando surgió el incendio en el segundo piso de un bloque de 10 plantas, donde no había ningún inquilino en la vivienda afectada ni en la planta superior.

Casi todos los vecinos han podido volver sobre las 7.30 tras el suceso, en el que intervinieron la Policía Local, Bombers de la Generalitat, el SEM y los Mossos d'Esquadra.