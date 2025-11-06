El 112 recibe 117 llamadas por el episodio de lluvias en Catalunya hasta las 6 horas

Protecció Civil recibe 117 llamadas por el episodio de lluvias en Catalunya hasta las 6 horas - 112

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 117 llamadas por el episodio de lluvias en Catalunya este jueves hasta las 6 horas, que afectará especialmente al litoral y prelitoral catalán, que han generado un total de 113 expedientes.

Por comarcas, del Barcelonès pertenecen el 34,62% de las llamadas, mientras que del Vallès Occidental son el 13,46% y del Baix Llobregat, el 9,62%, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otra publicación en 'X', los Bombers de la Generalitat han informado que han atendido hasta las 7 horas de este jueves 21 avisos por lluvia, la mayoría por inundación de bajos, con 12 avisos procedentes de Terres de l'Ebre (Tarragona) --con 7 desde Móra d'Ebre-- y 9 de la provincia de Lleida, siendo 6 de la capital ilerdense.