El 112 recibe 507 llamadas hasta este viernes a las 9.00 por el fuerte viento en Catalunya

Una moto caída durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 09.00 horas de este viernes un total de 507 llamadas en toda Catalunya por el episodio de fuerte viento, con 421 incidentes.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el 112 ha explicado que la comarca del Barcelonès es la que más llamadas ha recibido (un 36,43%), seguido del Baix Camp (16,24%) y el Tarragonès (12,53%).

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han atendido 28 nuevos avisos desde las 21 horas de este jueves pero ninguno ha sido grave.