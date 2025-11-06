El 112 recibe 527 llamadas por el temoporal de lluvias en Catalunya hasta las 9.30 horas

El 112 recibe 527 llamadas por el episodio de lluvias en Catalunya hasta las 9.30 horas - 112

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 527 llamadas por el temporal de lluvias en Catalunya este jueves hasta las 9.30 horas, un episodio que afecta especialmente al litoral y prelitoral catalán y que ha generado un total de 446 expedientes en el seno del 112.

Por comarcas, del Vallès Occidental pertenecen el 44,42% de las llamadas, mientras que del Barcelonès son el 16,63%, del Vallès Oriental el 8,32% y del Baix Llobregat, el 7,88%, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Hasta las 8 horas de este jueves, el 112 ha recibido 263 llamadas, hecho que supone que el 50% de las llamadas registradas hasta las 9.30 horas se han producido entre las 8 horas y las 9.30 horas.