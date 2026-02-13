El 112 recibe 6.525 llamadas por el viento hasta las 20 horas de este viernes en Catalunya

Una moto caída durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 6.525 llamadas hasta las 20 horas de este viernes a raíz del episodio de fuerte viento que afecta a varios puntos de Catalunya los últimos días.

Según indica el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, los avisos estaban relacionados con un total de 5.663 incidentes y en las últimas 20 horas se han recibido 556 llamadas.

La comarca que ha emitido más llamadas es el Barcelonès, con 2.029, seguida por el Vallès Occidental, 1.231, y el Baix Llobregat, con 1.094, mientras que los municipios con más avisos son Barcelona, Terrassa, L'Hospitalet de Llobregat y Mataró.