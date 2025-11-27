13 dotaciones de Bombers trabajan en un incendio de una nave en Sant Pere de Torelló (Barcelona)

Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 27 noviembre 2025 10:04

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

13 dotaciones de los Bombers de la Generalitat trabajan en un incendio de una nave de una empresa maderera en Sant Pere de Torelló (Barcelona) desde este jueves a las 7.18 horas.

El fuego ha afectado al sector de pinturas en el interior y exterior de la empresa, ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que el fuego no se ha propagado a la nave de al lado y que todos los trabajadores han salido al exterior.

