144 personas murieron en las carreteras catalanas en 2025, un 6% más que el año anterior

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Un total de 144 personas han perdido la vida en 136 accidentes en la red viaria interurbana de Catalunya durante 2025, lo que supone un 6% más que en 2024, cuando se registraron 136 muertes en 123 siniestros, según el balance del Servei Català de Trànsit (SCT).

Con respecto a 2019 --año de referencia para el cumplimiento de objetivos-- la cifra de muertos se ha reducido en un 18%, dado que ese año murieron un total de 175 personas en 161 siniestros, un descenso importante aunque ligeramente por debajo del 20% de reducción fijada por el Pla de Seguretat Viària 2024-2026.

Con respecto a los heridos graves, en 2025 se han registrado un total de 861, una cifra superior a los 807 de 2024.

De las personas fallecidas en accidentes en las carreteras catalanas en 2025, 114 eran hombres y 30 eran mujeres y, en cuanto a los heridos graves, el porcentaje es similar: el 75% son hombres y el 25% mujeres.

EL 43% VULNERABLES

Las víctimas mortales de colectivos vulnerables --motoristas, viandantes y ciclistas-- representan el 43% del total de finados: 45 eran motoristas, 12 viandantes y 5 ciclistas.

Los motoristas son el colectivo que acumula más muertes, con un 31,25% del total, aunque han muerto menos que el año pasado, al contrario que los viandantes, pues han fallecido 2 más que en 2024.

Por ello, desde el SCT hacen un llamamiento a que estos colectivos sean más conscientes de su fragilidad y al resto de usuarios a que tengan respeto y prudencia para reducir el número de víctimas de colectivos vulnerables.

Las carreteras que más muertos acumulan son la AP-7 (17), la N-II (11), la C-58 (9) y la A-2 (8), aunque se mantiene la dispersión de la siniestralidad en la red viaria, dado que la C-12, la N-340 y la C-31 han registrado 4 muertes y la C-25, la C-32, la C-17, la GI-555 y la C-16, 3 respectivamente.

MÁS VÍCTIMAS JÓVENES

Aunque la franja en la que más defunciones se han registrado es que de 55 a 64 años, con 27 decesos --la misma cifra que el año anterior-- destaca un aumento de víctimas mortales jóvenes.

En 2025, 51 personas menores de 35 años perdieron la vida en las carreteras catalanas, lo que representa el 35% del total de fallecidos, 12 más que el año pasado (39): 24 tenían entre 15 y 24 años, 25 entre 25 y 34 años, 18 se encontraban en la franja de los 35 a los 44 años, 21 en la de 45 a 54 años, 27 tenían entre 55 y 64 años, 20 entre 65 y 74 años y 2 víctimas entre 0 y 14 años.

Según el día de la semana, 64 de los decesos se produjeron en días laborables, mientras que los 80 restantes se registraron en fin de semana u operaciones especiales de tráfico.

SUBEN LAS MUERTES EN BARCELONA Y LLEIDA

En Barcelona, 65 personas perdieron la vida en las carreteras, 10 más que en 2024, lo que supone un incremento del 17% de los accidentes en la demarcación, aunque se ha registrado un descenso del 20% con respecto a 2019.

De los fallecidos en Barcelona, 30 eran motoristas, y las comarcas con más defunciones son el Vallès Occidental (12), el Vallès Oriental (9), el Baix Llobregat (8) y el Maresme (8).

En las carreteras lleidatanas se registraron 27 víctimas mortales, una más que en 2024, y El Segrià es la comarca de toda Catalunya con más fallecidos, un total de 15.

La demarcación de Tarragona ha registrado 30 muertos, 3 menos que el año pasado, y acumula una reducción del 25% con respecto a 2024, mientras que Girona ha acumulado la misma cifra que el año anterior, con 22 víctimas mortales y experimenta una reducción de un 18,5% respecto a 2019.