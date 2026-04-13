El 150 aniversario de Pau Casals acercará su "legado" y defensa democrática con actos hasta 2027

Acto de presentación de las actividades por el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals este lunes en el departamento de Cultura de la Generalitat, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 150 aniversario del nacimiento del músico Pau Casals, oriundo de El Vendrell (Tarragona), acercará su "legado" musical y humanístico y su defensa de los valores democráticos y los derechos humanos con una programación de actos hasta octubre de 2027.

En la presentación este lunes del 150 aniversario, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha afirmado que durante la conmemoración se reivindicará el "legado de una figura con dimensión universal, cuya maestría técnica y capacidad de innovación transformaron la forma de entender el violonchelo".

La Generalitat y la Fundació Pau Casals han organizado casi dos años de actividades de alcance local, estatal e internacional de varios formatos: conciertos, exposiciones, producciones audiovisuales, nuevos contenidos digitales, propuestas educativas y participativas.

Hernández ha remarcado que Casals mantuvo a lo largo de su vida el compromiso con los valores de la democracia, la paz y los derechos humanos, "principios que marcaron su trayectoria vital y artística y que defendió con valor incluso en momentos en los que era muy difícil defenderlos".

"Hoy estos valores adquieren una relevancia especial en un contexto marcado desgraciadamente por conflictos internacionales, donde la paz mundial está en cuestión y está amenazada. Amenazas también a sistemas democráticos. Pau Casals nos recuerda, con su ejemplo, que el arte puede estar al servicio de una causa", señala.

Además de añadir que "la cultura es siempre una herramienta poderosa de transformación; puede servir también como pilar imprescindible para construir un futuro más justo y en paz".

ACTIVIDADES

El director de la Fundació Pau Casals y comisario del Any Pau Casals, Jordi Pardo, ha explicado que habrá unos 70 actos "conectados y coordinados" por la Fundació Pau Casals y que este mismo lunes por la tarde tendrá lugar el acto inaugural de la conmemoración en El Vendrell (Tarragona), al que tiene previsto asistir el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Ha señalado que la intención de esta conmemoración será dar a conocer a la ciudadanía el "legado musical extraordinario y compromiso vital con la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos" de Casals, así como impulsar su proyección internacional estableciendo sinergias con otras ciudades.

En el marco de la conmemoración destaca la colaboración con el escultor Jaume Plensa, quien ha cedido una pieza de su colección, 'Yolandita', para exponerla en los jardines del Museu Pau Casals, en la playa de Sant Salvador, "generando un diálogo con la casa y con el resto de esculturas que habitualmente están expuestas".

Se celebrará la Diada Pau Casals 2026 el 9 de junio en el Palau de la Música con un concierto del Quartet Casals y Alexander Mélkinov; el 22 de julio habrá un concierto con el ganador de la Queen Elisabeth Competition con el violonchelo Goffriller de Pau Casals, también en el Palau de la Música; y el 23 de octubre se hará el acto de homenaje por la muerte de Casals en El Vendrell, con un concierto de la Escolania de Montserrat.

La exposición itinerante 'Pau Casals. Un artista al servei de la pau', pasará por el Palau Robert de Barcelona, el CaixaForum de Madrid y el Museu Pau Casals; el 28 de octubre será el concierto de la London Philarmonic Orchestra, dirigida por Edward Garner, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid; y se producirán documentales y se impulsarán actividades en más de 30 ciudades del mundo.

El 29 de diciembre se hará el acto de conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Casals en la Escola Municipal de Música Pau Casals de El Vendrell, seguido de un Concert del Pessebre para coro y órgano en la iglesia barroca del municipio; en octubre de 2027 se hará el Simposio Internacional sobre Pau Casals y la clausura de la conmemoración será el 22 de octubre de 2027 en El Vendrell.

"FIGURA UNIVERSAL DE LA CULTURA CATALANA"

El alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez, ha reivindicado a Casals como la "persona que fue capaz de llevar la cultura y tradiciones catalanes y qué es Catalunya por todo el mundo" y, según él, es de obligado cumplimiento rendirle homenaje.

La vicepresidenta de la Diputación de Tarragona, Marta Ventura, ha considerado que "es más necesario que nunca continuar proyectando su obra y sus valores, especialmente en las nuevas generaciones" y que este 150 aniversario de su nacimiento es una oportunidad para redescubrir sus distintas facetas, así como de qué manera le inspiró el Baix Penedès, su comarca.

Esta conmemoración ha sido declarada oficial por la Generalitat y reconocida como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) por el Gobierno español; y cuenta también con el apoyo de los Ayuntamientos de El Vendrell y de Barcelona, las Diputaciones de Tarragona, de Barcelona, Girona y la de Lleida, y la colaboración de otras instituciones culturales, como el Gran Teatre del Liceu, la Fundació Victoria de los Ángeles o la Esmuc, entre otras.