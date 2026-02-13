150 centros educativos de Catalunya sufren afectaciones por el episodio de viento de este jueves

Imagen de archivo - Ramas caídas durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

Un total de 150 centros educativos de Catalunya han tenido afectaciones a causa del episodio de viento de este jueves, informan este viernes fuentes de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat a Europa Press.

La afectación ha sido variada, como presencia de árboles en algunos patios y daños en cristales, elementos de las fachadas o en las porterías, y las mismas fuentes explican que "solo" un centro de Alella (Barcelona) ha tenido que cerrar por las afectaciones.

Los fuertes vientos de este jueves se saldaron con una mujer de 46 años fallecida en Barcelona y 6 hospitalizadas, y durante la jornada se registraron rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en varios puntos como en las estaciones de Puig Sesolles (Barcelona), el Puerto de Barcelona, Molló y Portbou (Girona).