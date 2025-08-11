18.000 personas participan en las formaciones digitales inclusivas de la Xarxa Òmnia en 2025

El 60,37% han sido mujeres

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha cifrado en 18.239 las personas que han participado en las 3.502 actividades formativas y comunitarias de la Xarxa Òmnia, que trabaja para la inclusión social digital, durante la primera mitad de 2025.

El perfil mayoritario en este programa han sido mujeres, siendo un 60,37% de las personas usuarias de estos espacios, informa la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión en un comunicado de este lunes.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión a través de la Dirección General de Acción Comunitaria e Innovación Social (Dgacis).

NUEVOS MATERIALES

Una de las novedades de este año ha sido la incorporación de nuevos materiales de accesibilidad en varios puntos Òmnia, con un 'kit' pensado para mejorar el acceso a herramientas digitales a personas con diversidad funcional con teclados de alto contraste con cobertor, ratones de bola y lupas digitales, entre otros.

Para garantizar un buen uso de dicho material, se formará específicamente el personal dinamizador de la Xarxa durante el último trimestre del año.

DIGITALIZACIÓN EN ENTORNOS RURALES

Con la voluntad de acercar las TIC a zonas rurales y con menos cobertura tecnológica, Xarxa Òmnia desplegó en abril un nuevo punto itinerante en el Pallars Sobirà (Lleida) para ofrecer talleres y formaciones digitales.

Durante el segundo trimestre de 2025, el punto Òmnia ha superado la fase inicial de difusión y ha empezado a consolidarse como recurso comunitario activo: entre abril y junio se han organizado 13 talleres en 5 municipios con 68 participantes.

El equipo técnico valora "muy positivamente" el primer tramo de despliegue y prevé reforzar la oferta de talleres prácticos, la recogida de indicadores y el fortalecimiento del trabajo en red.