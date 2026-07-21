1.992 personas participan en las 'Charlas educativas para familias' de la Diputación de Barcelona

Cerca de 2.000 personas han participado en el curso 2025-2026 del programa de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de la Diputación de Barcelona 'Charlas educativas para familias' ha cerrado este curso 2025-26 con 1.992 participantes, después de 238 sesiones con la colaboración de 89 entidades locales, ha informado la Diputación en un comunicado este martes.

El objetivo del programa es complementar la función educativa de las familias con hijos de 0 a 16 años, con el propósito de mejorar sus oportunidades formativas a través de factores como los vínculos entre las familias y el sistema educativo.

El curso ha incluido 15 charlas distribuidas en 3 franjas de edad (0-6 años, 6-12 años y 12-16 años), cuyas solicitudes han estado muy equilibradas entre ellas, que animaban al debate sobre temáticas como la crianza positiva, la cultura digital o la relación familia-escuela.

Las charlas más solicitadas han sido 'Límites respetuosos y sanos' (0-6 años), 'Acompañamiento en la educación sexual' (12-16 años) y 'Acoso: herramientas y estrategias' (6-12 años).

Cara al próximo curso 2026-27, la Diputación planea reforzar las herramientas para las familias y ampliará las propuestas en todas las franjas de edad.