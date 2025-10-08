250 estudiantes y profesionales se reúnen en el I congreso 'Update en Salud' de UIC Barcelona

El congreso de este miércoles en el Campus Barcelona de la UIC. - UIC

La salud mental, la cronicidad y la cirugía robótica

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) de Barcelona ha reunido a más de 250 estudiantes y profesionales del ámbito de la salud, en la primera edición del Congreso de Estudiantes de Medicina - 'Update en Salud', celebrada este miércoles en el Aula Magna del Campus Barcelona.

La jornada se ha estructurado en torno a 4 mesas redondas que han abordado temas como la pandemia de salud mental, centrada especialmente en los profesionales sanitarios y la población infantojuvenil, informa la universidad en un comunicado.

También se ha tratado la atención a la cronicidad, poniendo el foco en las "estrategias innovadoras" para el seguimiento de pacintes frágiles, la gestión comunitaria de la insuficiencia cardiaca y el papel de la enfermería en la atención primaria.

Desde una vertiente más clínica, se han analizado temas como la cirugía robótica en cirugía especializada y sus aplicaciones de la robótica en distintas especialidades quirúrgicas, y la medicina personalizada, revisando los tratamientos más recientes en oncología ginecológica, de mama y de pulmón.

Las cuatro mesas han sido moderadas y presentadas por profesorado y alumni de la Facultad, junto con profesionales asistenciales de varios hospitales catalanes, entre los cuales los centros colaboradores de UIC Barcelona: Consorci Sanitari de Terrassa, Hospital General de Granollers y Hospital Universitari General de Catalunya en Sant Cugat del Vallès, todos en la provincia de Barcelona.

"PERSPECTIVA TRANSVERSAL"

La decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC, Esther Calbo, ha explicado que la intención era ofrecer a los estudiantes "la oportunidad de profundizar en cuestiones médicas de actualidad desde una perspectiva transversal, humana y crítica".

"El congreso refuerza nuestro compromismo con una formación médica integral, en la que la innovación y la reflexión ética vayan de la mano", ha dicho.

Ha apuntado también que la medicina actual no exige solo conocimientos técnicos, sino también una "visión global sobre el paciente y su contexto social", y ha afirmado que busca que los estudiantes comprendan que la innovación tecnológica debe ir acompañada de una profunda reflexión sobre su impacto en la práctica clínica y en la sociedad, en sus palabras.