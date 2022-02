Unas 30 personas se concentran para apoyar a la madre Hasel, citada en un juzgado de Lleida

Participa exdiputado de la CUP Pau Juvillà

LLEIDA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas se han concentrado este lunes en la plaza Sant Joan de Lleida para apoyar a la madre del rapero Pablo Hasel, que estaba citada a declarar en un juzgado por la causa abierta por presuntos delitos de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y daños en la manifestación del 17 de febrero de 2021, dos días después del encarcelamiento del cantante, aunque la declaración finalmente no se ha producido porque la jueza está de baja por Covid-19.

Desde la plaza Sant Joan, los participantes en la concentración, entre ellos el exdiputado de la CUP en el Parlament Pau Juvillà, se han desplazado hasta la puerta de entrada al edificio judicial de Lleida.

El portavoz de la plataforma Pablo Hasel, Adam Camón, ha explicado en declaraciones a los medios que este lunes estaban citados la madre del cantante, otra persona que no es miembro de la plataforma y él mismo.

"Yo no voy a presentarme, van a tener que dictar una orden de detención. He decidido no presentarme porque ya me han abierto distintas causas por participar en la plataforma", ha afirmado.

Adam Camón ha reiterado que la plataforma no condena ningún método de lucha en las manifestaciones y ha agregado que, si hay gente que dañó bancos, sedes de partidos o atacó a la policía, la plataforma lo ve "legítimo".

Camón ha defendido que los manifestantes "salieron a la calle y señalaron a los culpables no solo de la represión que sufre Pablo sino de las condiciones de vida por falta de vivienda y la falta de un trabajo digno".

A la concentración han asistido, además de Juvillà, que no ha hecho declaraciones, representantes de varios colectivos, entre ellos de Cantaires de Ponent, del CDR Mariola - Escorxador y de Àvies i avis per la llibertat de municipios de Tarragona.

"Como padres y madres que somos hemos venido a defender a la madre de Pablo Hasel. Acusarla de organizar actos para defender a su hijo creemos que es una animalada. Las leyes están para saltárselas cuando conviene", ha afirmado el portavoz de Àvies i avis per la llibertat, Agustí Valls.