3,8 millones de personas visitan museos y centros de exposiciones municipales de Barcelona en 2025

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 3,8 millones de personas han visitado los museos y centros de exposiciones municipales de Barcelona en 2025, siendo nuevamente el Museu Picasso el centro expositivo municipal con mayor afluencia de público (1.021.500), seguido del Museu d'Història de Barcelona (949.500) y el Castell de Montjuïc (696.000).

Según se recoge en un comunicado del Institut de Cultura de Barcelona (Icub), las cifras de visitantes de los museos a lo largo de 2025 son el resultado de "unas dinámicas diferentes" en relación a años anteriores, y se ejemplifica en el Museu d'Història de Barcelona, que a raíz de su fusión con el Born se contabilizan como visitantes del Museu sólo las personas que visitan las exposiciones, el yacimiento o participan de alguna de las actividades.

En lo que se refiere a los centros de exposiciones, en conjunto han recibido 181.500 espectadores: 112.000 personas han pasado por la Virreina Centre de la Imatge, mientras que La Capella ha recibido 112.000; La Fabra Centre d'Art Contemporani suma 9.500 visitantes, y 8.000 el Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

CIFRAS EN EXPOSICIONES

Un año más, las dos exposiciones con más público se han podido ver en el Museu Picasso, que son 'Créixer entre dos artistes. Homenatge a Claude Picasso' que recibió 254.855 visitantes, mientras que 'De Montmartre a Montparnasse. Artistes catalans a París (1889-1914)' fue vista por 209.915 personas.

De otras exposiciones, el récord de visitas lo tiene la muestra 'Com dissenyar una revolució: la via xilena al diseny' en el DHub, con 48.754 visitantes, mientras que en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, la exposición 'Animals Invisibles' de la sede del Parc del Fòrum atrajo a 54.906 personas hasta noviembre.

DESGLOSE DE LA PROCEDENCIA

Se señala que 1 de cada 4 visitantes de museos reside en Barcelona y el conjunto de Catalunya, teniendo en cuenta a los residentes en Barcelona, aporta un 30% de los visitantes, mientras que fuera de Catalunya la comunidad que aporta más visitantes es Madrid, (31%), seguida de la Comunidad Valenciana (13%) y Andalucía (12%)

A nivel internacional, los europeos representan a un 55% de los visitantes, con una presencia destacada de Estados Unidos (20%), Italia (11%), Francia (9%).