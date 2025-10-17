3Cat estrena 'La casa nostra', una sitcom con público creada por Dani de la Orden y Eduard Sola

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

3Cat estrena 'La casa nostra', la nueva comedia de situación con público creada por Dani de la Orden y Eduard Sola, cuya primera temporada llegará el 22 de octubre a la plataforma, informa en un comunicado este viernes.

Se grabará en directo, ha sido creada junto a Dani Amor y Oriol Pérez y está dirigida por Dani de la Orden y Oriol Pérez, y supone el regreso del formato sitcom a 3Cat 26 años después del primer episodio de 'Plats bruts' y de 17 de '13 anys i un dia'.

El género de comedia de situación con público ha sido un formato "de éxito" en TV3 y 3Cat señala que su mirada a la sociedad actual desde el humor, con historias y protagonistas que reflejan esta cotidianidad, supone una apuesta imprescindible, en sus palabras, para la plataforma.

'La casa nostra' es una comedia romántica sobre la convivencia de padres, hijos y amigos bajo un mismo techo, y se trata de una producción de 3Cat en colaboración con Playtime Movies y Sábado Películas.

El reparto lo forman Marc Rius, Adrían Grösser, Puala Malia, Betsy Túrnez, Albert Ribalta y Llum Barrera; la banda sonora cuenta con The Tyets; y la nueva 'sitcom' se ha llevado a cabo a raíz de la convocatoria de proyectos de ficción hecha en 2024 por parte de 3Cat, cuando se recuperaron los textos y se actualizaron.