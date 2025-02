El 41% de las scaleups ve el acceso a financiación como principal barrera para crecer en Barcelona

Conesa (Barcelona Global) destaca la ciudad como referente para el talento emprendedor

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El 41% de las scaleups considera que el acceso a financiación es la principal barrera para su crecimiento en Barcelona, según recoge la tercera edición del estudio de Barcelona Global Scale-Up Monitor para conocer las fortalezas y debilidades de Barcelona como centro de scaleups.

El estudio ha sido realizado por Barcelona Global --en colaboración con CaixaBank con el apoyo metodológico de IESE-- y se ha presentado este lunes en el edificio All in One CaixaBank por la ceo de Barcelona Global, Mercè Conesa; la directora de CaixaBank DayOne, Gemma Beltrán, y el managing partner de Asabys, Josep Lluís Sanfeliu.

Conesa ha destacado la capacidad de Barcelona para los emprendedores y como una ciudad bien situada para desarrollar un negocio: "Hace 10 años Barcelona no estaba en el mapa, y ahora lo está".

El estudio, que es el resultado de una serie de encuestas y entrevistas realizadas con fundadores, directivos y profesionales de 66 scaleups -empresas innovadoras de reciente creación que ya han adquirido un cierto tamaño y que crecen rápidamente- del ecosistema emprendedor de Barcelona, recoge que el reto más significativo en la ciudad es, en un 41%, el acceso a financiación.

BARRERAS PARA EL CRECIMIENTO

La normativa empresarial (33%), los trámites administrativos (24%) y finalmente los impuestos, sobre la renta (22%) y de sociedades (20%), son el resto de barreras que las scaleups, de sectores muy diversos como la sanidad digital, el transporte, logística y la fabricación, destacan en el informe.

Este valora de forma positiva la ley de emprendimiento y las modificaciones que se hicieron en la ley de startups, pero Conesa ha afirmado que "todavía hay una percepción de que las regulaciones españolas no son favorables a los negocios".

Conesa ha destacado la necesidad de un fondo público-privado "que pueda tener impacto en la financiación primaria de estas empresas" y ha asegurado que uno de los retos a nivel europeo para ser un espacio de competitividad para las empresas es encontrar el equilibrio entre garantizar los derechos de los trabajadores y solucionar esta falta de financiación.

ELEGIR BARCELONA

El 65% de las personas que elige Barcelona para lanzar su startup es por motivos familiares y personales, un 53% por el estilo y calidad de vida de la ciudad, mientras que otras cuestiones como atraer a profesionales internacionales supone solo un 12%.

La mayoría de los emprendedores en Barcelona son españoles (77%), y solo el 10% son mujeres; además, el 41% tienen entre 31 y 40 años, por lo que Conesa ha destacado que el ecosistema de las scaleups hace que las personas jóvenes aprendan y después sean "capaces de achacar la propia empresa y entender cómo funciona el sistema de escalabilidad".

El 76% de las empresas creadas en Barcelona son independientes y solamente un 12% están vinculadas a la universidad, lo que preocupa a Conesa por la brecha existente entre la academia y la transferencia de conocimiento hacia la empresa: "Tendría que intensificarse más esta relación de universidad y conocimiento con la generación de empresas".

CONTRATACIÓN Y FINANCIACIÓN

Entre los retos principales de las scaleups, un 63% destaca la internacionalización, mientras que un 45% señala la búsqueda de talento, a lo que Conesa ha asegurado que Barcelona puede generar este talento "tecnológico, adaptable y flexible" que buscan las empresas.

El 90% de las empresas ha asegurado tener contratado personal internacional y el 84%, tener trabajadores de fuera de la UE; además, en los próximos 18 meses todas tienen previsto contratar talento: el 47% de estas prevé contratar entre 1 y 10 trabajadores.

Las principales fuentes de financiación de estas empresas son, en un 18%, los inversores privados ('business angels'), seguido de entidades bancarias y la financiación pública.

LÍNEAS DE TRABAJO

Entre los propósitos de las entidades para 2025, el informe destaca la generación de inversión en las etapas iniciales a través de programas de co-inversión público-privada y recomendar políticas estables y favorables al sector emprendedor para promover la cultura emprendedora: "Es imprescindible para alimentar este ecosistema".

La generación y la retención del talento, en colaboración con las universidades, facilitar el networking entre emprendedores, inversores y educadores de apoyo, y la expansión internacional, son otros de los ejes que Conesa ha expuesto como líneas de trabajo.