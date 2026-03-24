El 45 Festival de Música Pau Casals de El Vendrell (Tarragona) se centrará en el violonchelo

El festival, que se celebra del 10 al 21 de julio, tiene el lema de 'Celebrem el violoncel' - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA PAU CASALS

TARRAGONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 45 Festival Internacional de Música Pau Casals, que se celebra del 10 al 21 de julio en El Vendrell (Tarragona), pondrá el foco en el violonchelo, instrumento que "marcó la trayectoria artística" de Casals, informa en un comunicado este martes.

Con el lema 'Celebrem el violoncel', se quiere rendir homenaje a Casals a través de este instrumento y con 6 violonchelistas de diferentes generaciones y países que interpretarán sus obras, como 'Suites' de Bach, el 'Quinteto' de Schubert, los conciertos de Haydn, las sonatas de Beethoven y los tríos de Mendelssohn.

Entre los artistas invitados están Miklós Perényi, Marie-Elisabeth Hecket, Sheku Kanneh-Mason o Truls Mork, y el concierto inaugural irá a cargo de Daniel Müller-Schott, que abrirá el festival coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals.

El sexto violonchelista invitado se dará a conocer el 30 de mayo y será el ganador del Concurs Queen Elisabeth; y, con motivo de los 150 años del nacimiento de Casals, la Fundació Pau Casals ha impulsado la restauración de imágenes y grabaciones sonoras de varios documentales y conciertos filmados entre 1950 y 1973.

El festival también pondrá énfasis en Puerto Rico, un territorio "profundamente vinculado a la vida de Casals", contando con la participación de Natalia Santaliz, que interpretará canciones de Casals y de algunos de sus compositores preferidos.