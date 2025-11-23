450 escuelas catalanas se inscriben en el programa de prevención y promoción del aprendizaje

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

450 escuelas catalanas se han inscrito en el programa de Acciones de Prevención para la Promoción del Aprendizaje (Appa), con el objetivo de promover prácticas educativas e identificar las dificultades de apredizaje, para favorecer el éxito escolar y la mejora educativa.

El próximo mes de enero los tutores y tutoras harán las pruebas a los alumnos de primero y tercero de Primaria para detectar e identificar las necesidades educactivas de los niños, en relación con competencias lectoras y de comunicación, informa el Departament de Educación de la Generalitat en un comunicado este domingo.

Los datos de estas pruebas se recogerán en un aplicativo que rellenarán los tutores a partir de las actividades realizadas por los alumnos, algunas en papel y otras de manera oral.

Los centros analizarán los resultados con el apoyo del equipo de asesoramiento y orientación psicopedagógico Eap, el Centre de recursos educatius per a l'alumnat amb discapacitat auditiva i alumnat amb trastorns greus del llenguatge i/o la comunicació (Creda), equipos de asesoramiento en lengua, interculturalidad y cohesión social (Elic) y otros profesionales del ámbito de la eduación inclusiva.

A partir de aquí, el centro diseñará un plan de acción con medidas universales y adicionales para ajustar la respuesta educativa a las necesidades detectadas.