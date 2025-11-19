El 53% de enfermeras y fisioterapeutas sufre comentarios o chistes sexistas, según Satse

Archivo - Una enfermera en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta de Satse Catalunya ha detectado que el 53% de enfermeras o fisioterapeutas ha sufrido comentarios o chistes sexistas ofensivos.

El sindicato ha alertado de que enfermeras y fisioterapeutas viven "acoso" y manifestaciones de violencia en el entorno laboral, y señalan que, en la mayoría de los casos, se normalizan, silencian o invisibilizan, informan en un comunicado de este miércoles.

Además, el 30% de encuestadas afirma haber sufrido una invasión deliberada de su espacio personal, sintiéndose menospreciadas, y el 25%, un contacto físico no deseado.

Los datos se han recogido durante octubre y noviembre en el marco de la estrategia de información y sensibilización que, bajo el lema 'Sí pasa... Es acoso', ha puesto en marcha el sindicato de cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El 43% de las encuestadas afirma haber sido tratada de forma diferente por su sexo; el 31%, haber recibido miradas insinuantes o inapropiadas de carácter sexual; al 20% se le ha llamado la atención de forma sexual, y el 14% dice haber experimentado intentos no deseados de tener una cita o proposiciones sexuales pese a los intentos de disuasión.

La encuesta recoge que el 43% ha sufrido estas situaciones entre 2 y 5 veces a lo largo de su vida laboral, y el 35%, más de 10 veces.

DESCONOCIMIENTO Y DESCONFIANZA

Cerca del 80% de casos no se pone en conocimiento del centro ni se denuncia, principalmente debido al desconocimiento del procedimiento y los derechos existentes (40%) y la falta de confianza en la eficacia del procedimiento (40%).

El 52% de las enfermeras y fisioterapeutas encuestadas desconoce si existe un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo al cual acogerse, y solo el 36% afirma haber recibido información o haber tenido la posibilidad de formarse sobre este tema.

Satse reclama que se promuevan condiciones laborales que prevengan el acoso sexual y por razón de sexo a través de los planes de igualdad, y exige medidas preventivas que promulguen una cultura de 'tolerancia cero al acoso'.