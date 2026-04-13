El 59,3% de empresas asesoradas por la Diputación de Barcelona en 2020 seguían en activo en 2024

Imagen de un CLSE en Castelldefels (Barcelona) - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un 59,3% de las empresas que participaron en el asesoramiento de los Centros Locales de Servicios a las Empresas (CLSE) de la Diputación de Barcelona en 2020 seguían en activo en 2024, 3 años después, casi un 10% más que las que no recibieron ningún tipo de ayuda (49,9%).

Así lo muestran los datos de seguimiento de los CLSE de 2024, que fija en el 48,9% el porcentaje de empresas que superaron los 5 años de vida, un 5% más que la media de supervivencia estatal, indica la Diputación en un comunicado este lunes.

Del total de participantes, un 28,5% de empresas recibieron algún otro tipo de ayuda por parte de los CLSE: las que recibieron 20 o más horas de apoyo a la consolidación tuvieron una tasa de supervivencia del 87,1% y las que recibieron apoyo para redactar un plan de viabilidad, un 59,1% y 7.000 euros más de facturación que las que no.

Asimismo, las empresas que se alojan en espacios de iniciativa pública tienen tasas de supervivencia con un 10% más que la media, porcentaje que sube en función de los estudios de las personas emprendedoras y si ha estado creada por oportunidad.

El perfil medio de emprendedor que participó en los CLSE es el de un hombre (53,2%) de entra 22 y 44 años (60,9%) con estudios secundarios (55,3%), en el paro (61,5%), que ha emprendido por oportunidad (61,3%) y en ámbito del consumo (52,5%).

Las empresas que se mantienen en funcionamiento después de 3 años son principalmente unipersonales (56,3%), y en cuanto a los resultados, un 31,3% facturó hasta 25.000 euros el último año, el 49,4% hasta 50.000 euros.

Respecto a las empresas cerradas, el 60,5% finalizaron su actividad por motivos económicos, mientras que el resto alega otros motivos, si bien el 31,9% de las personas que cerraron su empresa ya han creado una nueva o tienen pensado hacerlo.