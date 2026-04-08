Los 60 Premis Crítica Serra d'Or reconocen a Núria Perpinyà, Sebastià Alzamora y Raül Garrigasait - ABADIA DE MONTSERRAT

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 60 Premis Crítica Serra d'Or han reconocido a los escritores Núria Perpinyà, Sebastià Alzamora y Raül Garrigasait, la obra teatral 'L'amor venia amb taxi' de La Cubana y la fábrica de creación L'Estruch de Sabadell (Barcelona), que se han entregado este miércoles en la Abadia de Montserrat.

El abad de Montserrat, Manel Gasch, ha resaltado que los premios son "los más antiguos vivos de la lengua catalana", que se han ido extendiendo a otras formas como la ilustración o las artes escénicas, ha informado la Abadia de Montserrat en un comunicado.

El Premi Crítica Serra d'Or de novela ha sido para Núria Perpinya con 'El cos invisible', el de poesía para Sebastià Alzamora con 'Sala Augusta seguit de Llengua materna' y el de ensayo para 'La roca i l'aire. Art i religió de Llull a Tàpies', de Raül Garrigasait.

Txuss Martin, Pau Pedragosa y Rafael Morata se han llevado el Serra d'Or de cómic con 'Weimar. Temps incerts' y Anna Casassas ha ganado el de traducción con su versión de 'Germinal', de Émile Zola.

En el apartado de investigación, David Ginard ha ganado el de humanidades con 'Contra Franco i Falange', el de ciencias ha sido para 'El carro de fenc' de Jaume Terrades y el de catalanística para Simone Sari por su traducción al italiano de 'Enchiridion Theologicum Lullianum'.

Dentro de las artes escénicas, 'D'ençà', de Quim Bigas, ha ganado el Serra d'Or a mejor espectáculo de danza, 'L'amor venia amb taxi' de La Cubana a espectáculo teatral y a trayectoria para L'Estruch de Sabadell.

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

En el apartado de literatura infantil y juvenil, 'Cartes imprevistes', con texto de Tina Vallés e ilustración de Mercè Galí, se ha llevado el de infantil, y 'Només el vent', de Raimon Portell, el de juvenil.

En el mismo apartado, el Crítica Serra d'Or conocimientos ha sido concedido a 'Canta-me'n una! Canta-me'n dues', compilado por Miqui Giménez con textos de Vanesa Amat e ilustración de Maria Girón, y el de cómic para 'Es una bruixa? Mites, mentides i realitat' de Raquel Gu.