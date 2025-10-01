600 personas mayores rechazan en Barcelona la "discriminación silenciosa" del edadismo

Martínez Bravo destaca la prórroga para obras en residencias

Unas 600 personas mayores, según el Ayuntamiento de Barcelona, se han concentrado este miércoles en la plaza Sant Jaume de Barcelona convocadas por un grupo motor de más de 30 entidades para rechazar la "discriminación silenciosa y normalizada" que supone el edadismo, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.

El doctor en Comunicación Social y conductor del acto, Manel Domínguez, ha apuntado que "envejecer no es sinónimo de perder libertad ni calidad de vida"; ha señalado la doble discriminación de machismo y edadismo que sufren las mujeres mayores, y ha criticado que se infantilice a la población mayor.

Al acto han asistido la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades.

MARTÍNEZ BRAVO

Martínez Bravo ha destacado en declaraciones a Europa Press la prórroga de un año a las residencias de mayores para adaptarse a los requisitos de calidad para tener plazas públicas o concertadas, que ha aprobado este miércoles el Parlament mediante decreto ley.

"Continuamos avanzando en la colaboración público-privada con los derechos locales y con el tercer sector, pero necesitamos que esta colaboración sea estrecha y sea en base a unos criterios de excelencia y de máxima calidad", ha dicho.

Martínez Bravo ha apuntado que "no habrá ninguna discontinuidad en el servicio" porque la financiación está garantizada y el servicio se continuará prestando hasta que la plaza quede libre, cuando se reconvertirán dichas plazas.

La consellera ha asegurado que las personas mayores son "un activo para la sociedad", y ha dicho textualmente que es un orgullo tenerlas, así como ha destacado la creación de la nueva Dirección General de Personas Mayores de su Departamento.

"DIVERSAS Y PLURALES"

La portavoz del grupo motor, Aurora Huerga, ha reivindicado que las personas mayores son "iguales de diversas y plurales" que el resto de la sociedad, y ha dicho textualmente que quieren continuar luchando por sus derechos y dignidad como han hecho toda su vida.

El también portavoz Manuel Becerra ha señalado que "el edadismo se manifiesta en la práctica en el núcleo familiar", pero también en las relaciones comerciales e institucionales, y ha apuntado que afecta más a las mujeres mayores y que puede llegar a convertirse en maltrato.

Durante el acto, los organizadores han defendido unas pensiones que permitan vivir "con dignidad", han destacado la Ley de personas mayores de Catalunya y han reclamado romper estereotipos.

VICKY PEÑA LEE EL MANIFIESTO

La actriz Vicky Peña, que ha leído el manifiesto, ha exigido una sociedad que respete, valore e incluya a los mayores que, ha dicho, son depositarias de "experiencia, conocimiento y memoria".

Peña ha defendido erradicar el edadismo para promover "la igualdad y la justicia en todas las etapas de la vida", y ha apostado por políticas y leyes que protejan contra la discriminación por edad, y fomentar "la inclusión y el respeto mutuo entre las diferentes generaciones".

"Rechazamos cualquier intento de generar confrontación entre jóvenes y mayores. El futuro se construye desde el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración entre todas las generaciones", ha afirmado.

RESIDENCIAS 5+1

En un comunicado de este mismo miércoles, la Coordinadora Familiares de Residencias 5+1 ha mostrado su desacuerdo con la ampliación ya que creen que se incumplen los requisitos mínimos de habitabilidad en muchas residencias, y afirman que las empresas ya sabían "desde hace mucho" que era necesario realizar un proceso de mejora y adaptación para mantener las plazas concertadas.

Asimismo, ha criticado que las políticas sociales y sanitarias recientes promueven "el negocio de grandes empresas" y externalizan unos servicios que imprescindibles y, textualmente, no adjudican partidas en ningún presupuesto para crear plazas públicas para todas las vulnerabilidades, ni suficiente personal ni condiciones laborales justas.