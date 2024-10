El 64,7% de alumnos catalanes de grado medio sin plaza de FP deja los estudios, según Educació

Niubó se compromete a que "todos los alumnos tengan una plaza a 31 de julio"

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 64,7% de los alumnos catalanes de grado medio que cumplían los requisitos para obtener una plaza de FP pero que no se les ha asignado ninguna en este curso 2024-2025 --4.373 estudiantes-- han dejado los estudios, ya que no aparecen en el Registre d'alumnes de Catalunya (RALC) tras finalizar todo el proceso, según un informe de la Conselleria de Educación de la Generalitat.

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha presentado el informe este lunes en rueda de prensa, donde ha dicho que de las 108.289 solicitudes, 14.884 no cumplían los requisitos --no tenían la ESO o no habían superado el proceso de acceso-- y que 17.871 no se matriculan a pesar de tener asignación.

De los estudiantes que no cumplen los requisitos, 8.476 son de grado medio y 6.408 de grado superior, y Niubó ha afirmado que la Conselleria ha puesto "especial atención" en los alumnos del primer grupo para darles respuesta.

En cuanto a estos 8.476 alumnos de grado medio, Niubó ha asegurado que 4.555 "ya están actualmente matriculados en algún tipo de enseñanza" y que, de ellos, 1.735 repiten 4º de ESO (el 20,5%).

Por otro lado, hay todavía 3.921 alumnos (el 46,3%) de grado medio que no cumplían los requisitos del proceso y que no constan como matriculados en ninguna enseñanza.

MEDIDAS

La consellera ha señalado que el próximo curso se impulsarán algunas medidas para agilizar el proceso de preinscripción y asignación de plazas con el objetivo de que "todos los alumnos tengan una plaza a 31 de julio".

El proceso se simplificará en tres tandas de asignación con matrícula online: se eliminarán los procesos manuales complejos en los centros educativos; el proceso de aceptación de la plaza será más ágil; y se hará más fácil la comunicación y lenguaje de la presentación de las solicitudes.

Además, Niubó ha defendido que la modificación del calendario es una de las "primeras prioridades" del departamento y liberar antes las plazas para el alumnado repetidor.

Los alumnos en 4º de ESO tendrán un consejo orientador sobre qué quieren hacer tars finalizar la educación obligatoria y esto "permitirá planificar mejor la preinscripción", asegura Niubó, además de que habrá más de 60 orientadores sociales en municipios de Catalunya.

Sobre la oferta de plazas, Niubó cree que "seguramente está un poco por debajo de lo que debería ser", y que la intención del departamento es ajustar la planificacion de la oferta con el tejido productivo y el mundo local en el caso de grado superior, y trabajar para dar respuesta a la demanda en el grado medio.

FP DUAL

La consellera ha señalado que el departamento continúa en su "apuesta por el modelo exitoso" de la FP Dual, ya que cree que es útil tanto para los alumnos como para las emepresas, y que un 26,4% de estudiantes de segundo curso son de FP Dual intensiva.

"Es un buen dato pero queremos que mejore en los próximos tiempos" y ha insistido en la importancia de contar con la complicidad, en sus palabras, de las empresas para la FP, porque contribuye a incrementar el personal cualificado.