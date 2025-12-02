65 pymes participarán en el Programa Industria Sostenible de la Diputación de Barcelona y cámaras

Momento del encuentro. - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

65 pymes participarán en el Programa Industria Sostenible impulsado por la Diputación de Barcelona y la Cámara de Barcelona, la de Manresa, la de Sabadell y la de Terrassa (Barcelona).

El programa piloto será desarrollado por la corporación de Terrassa desde enero, para que las pymes puedan acelerar su competitividad y sostenibilidad, informan la Diputación y la Cámara de Terrassa en un comunicado este martes.

La presidenta delegada del Àrea de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación, Ana María Martínez, ha explicado que el programa ayudará a las empresas a "tomar decisiones estratégicas", planificar el futuro y prepararse para las exigencias regulatorias o de mercado.

El presidente de la Cámara de Terrassa, Ramon Talamàs, ha explicado que, tras el piloto, el programa se extenderá a otros ámbitos territoriales y tejidos empresariales.

Este piloto se dirigirá a pymes industriales de la demarcación de la Cámara de Terrassa, que recibirán un itinerario formativo y acompañamiento en sostenibilidad de acuerdo con su nivel de madurez.