Un 68% de los catalanes cree que la vacunación debería ser obligatoria según el CEO

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 68% de los catalanes cree que la vacunación contra el coronavirus debería ser obligatoria --excepto en casos justificados por razones médicas--, un 26% cree que no tendría que serlo y un 6% no sabe no contesta.

Así lo recoge la Encuesta metodológica y de actitudes sociopolíticas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), publicada este miércoles, basada en entrevistas online a 1.992 personas de 16 años o más, residentes en Catalunya con ciudadanía española, y realizada entre el 23 y 28 de diciembre de 2021.

El 75% de los encuestados mayores de 65 años cree que la vacunación, un porcentaje que disminuye al 72% entre los de 50 y 64 años, un 62% entre los de 35 a 49 años, un 66% entre los de 25 a 34 años y un 58% entre los de 16 a 24 años.

La gran mayoría de los encuestados está de acuerdo con la necesidad de financiar vacunas a los países menos desarrollados, un apoyo que baja del 90% a alrededor del 75-84% cuando se mencionan posibles costes económicos o de retraso de vacunación en Catalunya.

Un 74% de los encuestados se mostraba "totalmente de acuerdo" al uso del certificado Covid para el acceso al ocio nocturno, un 64,1% para bares y restaurantes, un 65,2% para teatros, cines y espectáculos, un 54,3% en el transporte público y un 51,7% para los puestos de trabajo, pero un 41,3% se mostraban totalmente contrarios para salir a la calle.