El 70% de expertos ve falta de tiempo en consulta para detectar el Alzheimer en Catalunya, según Lilly

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 70% de expertos afirma que la gran barrera para el diagnóstico temprano y de precisión de la enfermedad de Alzheimer en Catalunya es la falta de tiempo en la consulta y también la falta de conocimiento de los profesionales sanitarios sobre la patología, según un análisis de Lilly.

Lo reflejan sus proyectos mapEA y Alma-Care, en que han participado más de 140 expertos de diferentes especialidades y de toda España (24 de ellos catalanes) sobre cómo afrontar esta enfermedad a nivel sanitario, político y social, informa la compañía médica este jueves en un comunicado.

Los expertos también constatan poca sensibilización social (50%), junto a problemas en la capacidad e infraestructura del sistema y de reticencias de pacientes y familia (40%).

El 100% confirma la existencia de un protocolo de derivación desde Atención Primaria hacia Neurología o Geriatría, su grado de conocimiento es moderado. En fases tempranas, el 40% considera insuficiente la información que reciben los pacientes, y el 60% cree lo mismo sobre el apoyo en la planificación de decisiones anticipada.

Los dos proyectos reflejan que hay sobrecarga asistencial y que hace falta formación específica para profesionales, mejorar la coordinación entre niveles asistenciales, recursos y también adaptar el sistema para el uso efectivo de los nuevos tratamientos.

LO MÁS URGENTE

14 de las más de 40 recomendaciones de expertos se consideran prioritarias: la coordinadora del Grupo de estudio de conducta y demencias de la Sociedad Española de Neurología, Raquel Sánchez-Valle (Hospital Clínic), ha dicho que para diagnosticar pronto y con precisión "urge" tener circuitos ágiles de derivación entre niveles asistenciales, biomarcadores, equipos clínicos expertos bien dimensionados (con neurólogos, enfermeras y neurorradiólogos entre otros), hospitales de día, resonancias magnéticas y atención continuada.

El director científico del Centro de Investigación y Clínica Memoria de la Fundación CITA-Alzheimer, Pablo Martínez Lage, cree que "sigue existiendo desigualdad en función del código postal" para diagnosticarse.

Para el director ejecutivo de Ceafa, Jesús Rodrigo, entre lo más urgente está concienciar a la población sobre observar los factores de riesgo; el acceso al diagnóstico temprano, eliminar el estigma que considera que existe, y una "dilatación temporal en el acceso a consultas".

El director médico de Lilly España y Portugal, José A. Sacristán, ve fundamental el diagnóstico temprano y de precisión, y mejorar la gestión de la enfermedad para ofrecer al pacientes más años de vida autónoma, y ha añadido que tomar ahora las medidas necesarias podría contribuir a "revolucionar el abordaje" del Alzheimer.

Según el doctor Pablo Baz, del Grupo de Trabajo de Neurología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), garantizar un diagnóstico temprano y de precisión implica "aumentar las capacidades de Atención Primaria".