73 municipios catalanes siguen en peligro extremo de incendio forestal este miércoles

Mapa del riesgo de incendio forestal en Catalunya este miércoles
Mapa del riesgo de incendio forestal en Catalunya este miércoles - AGENTS RURALS
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 22 julio 2026 11:32
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BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

73 municipios catalanes de 13 comarcas siguen en el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal este martes.

Continúa restringido el acceso a los espacios naturales de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada (Lleida) y el Montmell-Marmellar (Barcelona-Tarragona) y se suman el Montsec d'Ares y el Montsec de Rúbies (Lleida), han informado los Agents Rurals en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Otros 474 municipios están en nivel 3 por peligro muy alto.

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