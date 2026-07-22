73 municipios catalanes siguen en peligro extremo de incendio forestal este miércoles

Mapa del riesgo de incendio forestal en Catalunya este miércoles - AGENTS RURALS

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

73 municipios catalanes de 13 comarcas siguen en el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal este martes.

Continúa restringido el acceso a los espacios naturales de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada (Lleida) y el Montmell-Marmellar (Barcelona-Tarragona) y se suman el Montsec d'Ares y el Montsec de Rúbies (Lleida), han informado los Agents Rurals en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Otros 474 municipios están en nivel 3 por peligro muy alto.