80 jóvenes participan en 'The Future Makers' Forum organizado por la Cámara de Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos ochenta jóvenes emprendedores, estudiantes y profesionales, procedentes de diferentes puntos del Vallès Occidental (Barcelona), han asistido este miércoles a la jornada 'The Future Makers' Forum, organizada por la Cámara de Comercio de Terrassa y cuya finalidad es promover la cultura emprendedora e impulsar el talento joven.

El director gerente de la entidad, Josep Prats, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha recordado que la Cámara contribuye a la iniciativa emprendedora en todos sus estados, informa la organización cameral en un comunicado.

La sesión, enmarcada en el programa 'España Emprende' de la Cámara de España, ha incluido la conferencia magistral de la experta en estrategia, liderazgo e innovación empresarial, Cinta Lacasa, quien ha ofrecido la conferencia '¡Emprender con (más) éxito! De la teoría a la práctica', basada en su último libro, publicado bajo el mismo título.

Lacasa ha combinado metodología y experiencias personales, compartiendo también su último proyecto emprendedor YouMRI.

MESA REDONDA

La jornada ha incluido también una mesa redonda titulada 'Fórmulas de financiación para proyectos emprendedores', que ha reunido cuatro perfiles con experiencia en la creación y gestión de proyectos empresariales y financieros.

Se trata del fundador y ceo de la productora audiovisual Tierra Nueva World, Ferran Jaime; el director del Centro de Empresas DayOne de CaixaBank en Barcelona, José Jarque; la cofundadora de Kreative Tandem (Branding & Web Design Studio), Raquel Entrena, y la fundadora de asistente virtual La Lateral, Alba Pineda.