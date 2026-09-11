Un 98,4% de los vehículos previstos ya ha salido del área de Barcelona hasta las 15 horas

Operación salida por la Diada este viernes. - SCT

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un 98,4% de los vehículos previstos en la operación salida por la Diada de Catalunya, un total de 541.000 sobre la previsión de 550.000, ya ha salido del área metropolitana de Barcelona entre las 10.00 horas de este jueves y las 15.00 horas de este viernes.

Se han registrado 3 víctimas mortales en las primeras horas de la operación especial, dos motoristas y el ocupante de un vehículo ligero, ha informado este viernes el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Por eso, ha llamado a "la máxima prudencia" y ha detallado que mantendrá durante todo el fin de semana los controles específicos de motocicletas que ya estaban previstos.