Abierta una licitación de establecimientos comerciales y almacenes en los mercados de Barcelona

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una nueva licitación de establecimientos comerciales y almacenes en los mercados municipales, que ofrece 65 establecimientos alimentarios, 11 establecimientos no alimentarios y 55 almacenes, entre los cuales 19 de nueva creación en el Mercado de Montserrat, en el distrito de Nou Barris.

Esta nueva subasta de paradas y almacenes estará abierta a la licitación hasta el día 18 de noviembre a las 14 horas y es la segunda que se hace en el año 2025, ha informado el consistorio en un comunicado este domingo.

En esta ocasión se ha agilizado la presentación de ofertas con menos documentación de inicio y se mantienen las mejoras implantadas para facilitar la posibilidad de visitar los espacios previamente y la opción de una adjudicación inicial a tres años.

Con esta medida, en la primera fase se debe rellenar un formulario manifestando el interés y la propuesta económica, pero no es necesario presentar documentación hasta el momento de formalizar la adjudicación.

Los 76 establecimientos a subasta son los vacantes del total de mercados municipales y representan un 4,2% del total de establecimientos de mercados en la ciudad, que son 1.817 en total.