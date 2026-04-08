Abiertas las candidaturas para los premios de la Cámara de Terrassa (Barcelona) 2026

Archivo - Imagen de la última edición de los Premis Cambra. - CÁMARA DE TERRASSA - Archivo

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Terrasa (Barcelona) ha abierto el plazo de presentación de las candidaturas de los Premis Cambra 2026, y que se extenderá hasta el próximo 4 de mayo, explica la entidad cameral este miércoles en un comunicado.

Los galardones contemplan cuatro categorías, que son internacionalización, estrategia ESG, innovación en la transformación digital y mejor iniciativa emprendedora, y se entregarán en un acto el 16 de julio en Rubí (Barcelona), en el marco del 140 aniversario de la constitución de la cámara.

Para optar a los premios, ha recordado la entidad, las empresas deben tener su sede social o de actividad en uno de los 12 municipios de la demarcación de la Cámara de Terrassa: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses y Viladecavalls.