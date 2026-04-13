Abiertas las preinscripciones para la segunda convocatoria del programa 'Vacances en família' 2026

Archivo - Conselleria de Derechos Sociales en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha abierto las preinscripciones de la segunda convocatoria del programa social 'Vacances en família', que ofrece estancias en 28 albergues de la Generalitat durante el verano, puentes de otoño y fines de semana de julio a diciembre de 2026.

El programa, que abre 23.051 plazas y cuyo plazo de preinscripción finalizará el 27 de abril, busca beneficiar a 4.412 familias monoparentales, numerosas, acogedoras, con niños con discapacidad y con hijos menores de edad, incluidas las familias catalanas que viven en el extranjero, informan en un comunicado este lunes.

Como cada año, existen dos convocatorias de preinscripción y sorteo: la primera, para estancias entre enero y junio, se abrió a finales de 2025 y, en total, las dos convocatorias de 2026 suman 48.554 plazas, repartidas en 853 turnos, de las que podrán disfrutar hasta 9.173 familias.

El programa llega este 2026 a la vigésima primera edición y está impulsado por la Agència Catalana de la Joventut (ACJ) y la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat), "con el objetivo de potenciar el ocio familiar compartido entendido como una práctica educativa".

TARIFAS

El precio del programa varía en función de si el turno deseado corresponde a la temporada baja, media o alta, con una tarifa para personas adultas y jóvenes a partir de los 14 años de 35,5 euros, 41 euros y 44 euros por persona y noche.

Los menores de 3 años mantienen la estancia y los servicios gratuitos; los de 4 a 6 años tienen un 50% de descuento; los de 7 a 13 años gozarán de un 25% de reducción en todos los servicios y los mayores de 65 años disponen de una tarifa plana de 24 euros en cualquier temporada.