La ACA impulsa mejoras en los elementos para liberar agua desde la presa de Siurana (Tarragona)

TARRAGONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'aigua (ACA) ha sacado a licitación el proyecto para renovar los desagües de medio fondo de la presa de Siurana (Tarragona), con una inversión superior al millón de euros, ha informado en un comunicado de este miércoles.

El presupuesto de licitación está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea, en el marco del Programa del Feder de Catalunya 2021-2027, y se pueden presentar ofertas hasta el 13 de noviembre.

La actuación tiene como objetivo rehabilitar y modernizar los desagües de medio fondo, a través de la sustitución de los equipos hidromecánicos, y se hará limpieza de las rejillas de presa del desagüe de medio fondo.

También se sustituirán las válvulas actualmente existentes en la cámara de válvulas por otras "más modernas y más seguras"; se renovarán los blindajes de los conductos de salida del desagüe de medio fondo y se retirarán los elementos en desuso.

En el marco de los trabajos también se instalarán dos válvulas de paso para la regulación de los caudales de mantenimiento y de rango bajo de forma "más precisa", y la actuación también comportará una renovación del sistema de automatización y telecontrol.