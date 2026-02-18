La acción social de Banco Mediolanum en su Zona Noreste e Islas donó un 20,38% más en 2025

Una de las acciones de la entidad - MEDIOLANUM APROXIMA

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mediolanum Aproxima, el proyecto de acción social de Banco Mediolanum, donó 477.132 euros a proyectos sociales el año pasado en su Zona Noreste e Islas (que incluye Catalunya, Baleares y Canarias), un 20,38% más que el año anterior, informa este miércoles en un comunicado.

Apoyó 32 iniciativas que han beneficiado a 27 ONG locales, con acciones que contaron con la implicación de 28 Family Bankers (asesores financieros de la entidad) que actuaron como padrinos o madrinas de la iniciativa, siendo nexo entre los clientes y las ONG.

Son las asociaciones Afanoc, Pulseras Candela, Bantandicori, Baruma, Lush Life Films, Hipofam, Malalts i Transplants Hepàtics de Catalunya; las fundaciones Paliaclinic, Noelia, Comtal, Inés Arnaiz, Enriqueta Villavecchia, Entreculturas Fe y Alegría, Síndrome de West, Privada Pro Personas Con Disminución Psíquica, Onat, Ave Maria Sitges, Por una sonrisa en África, Avan, Meals4Hope, Ivan Mañero, Vicente Ferrer, Roure (Teb), Privada Josi Llorenç (Teb); e IRB Barcelona, Federació Acell y Hospital Sant Joan de Déu.

2,2 MILLONES EN ESPAÑA (+10,2%)

En toda España, Mediolanum Aproxima cerró el año con 2.263.574 euros donados, un 10,2% más que en 2024, y en sus 11 años de existencia supera así los 10,3 millones.

Banco Mediolanum impulsó en 2025 otras iniciativas, como 'Cada céntimo cuenta', donde más de 21.000 clientes de la entidad donan automáticamente cada mes los céntimos de su cuenta corriente (de 0,01 a 0,99 euros): sumaron 67.089,34 euros (+146%).

La responsable de la Acción Social de Banco Mediolanum, Montse Prats, ha agradecido la implicación de las organizaciones, las familias y los Family Bankers en 2025 y ha afirmado que ya encaran 2026 "creyendo firmemente en el poder de la colaboración".