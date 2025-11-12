La ACM avisa de que el nuevo marco financiero de la UE "pone en riesgo la dimensión territorial"

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha expresado su preocupación ante la propuesta de la Comisión Europea (CE) para el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, el presupuesto de la UE durante este periodo, y han advertido de que "pone en riesgo la dimensión territorial y la cohesión social y económica".

Según explica la entidad en un comunicado este miércoles, este presupuesto contempla la creación de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación como instrumentos "únicos" para gestionar los principales fondos europeos con impacto territorial, lo que, alertan, puede suponer una reculada en la gobernanza compartida de estos fondos.

En este sentido, afirman que este planteamiento comporta "concentrar la planificación y el seguimiento en manos de los Estados miembros y reducir la participación de las autoridades locales y regionales".

También critican la, a su parecer, fusión de fondos estructurales y de la Política Agrícola Común (PAC) en 27 planes estatales que puede generar "competencia artificial entre territorios y sectores, debilitando el principio de equidad que debe guiar la política de cohesión".

Por ello, consideran que "recentralizar los fondos sería alejar a la UE de sus ciudadanos" y reclaman a la CE que haga una nueva propuesta escuchando la voz de los gobiernos locales y regionales que masivamente se oponen a la recentralización, textualmente.

PROPUESTAS DE LA ACM

La ACM propone que el nuevo marco financiero incorpore una gobernanza multinivel vinculante, con mecanismos de participación de los entes locales y regionales en el proceso de diseño y, en el caso de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación, que el plan estatal incluya un "capítulo específico para Catalunya".

Por otra parte, también reclaman acceso directo de los municipios a la financiación europea, recursos específicos destinados a municipios para llevar a cabo transiciones verdes y digitales, una asistencia técnica y de refuerzo de las capacidades municipales y aplicar criterios de buen gobierno y transparencia.