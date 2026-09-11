La ACM y la FMC realizan conjuntamente la ofrenda floral a la tumba de Rafael Casanova

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han hecho este sábado un año más de forma conjunta la tradicional ofrenda al monumento Rafael Casanova por la Diada.
Por parte de la ACM, han participado la presidenta de la entidad, Meritxell Budó, el vicepresidente primero, Isidre Pineda, el vicepresidente Xavi Paz, la secretaria general, Rosa Vestit, y el secretario general adjunto, Marc Sanglas.
De la FMC han asistido el presidente David Bote, la secretaria general, Susanna Mérida, y el secretario general adjunto, Joan Carles García.