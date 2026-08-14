Activada la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya a partir del sábado a mediodía

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BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este viernes por la tarde la fase de alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (Inuncat) por la previsión de lluvias intensas a partir del sábado a mediodía en gran parte de Catalunya, ha informado en un comunicado.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), se puede superar el umbral de intensidad de lluvia de 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos, especialmente en las comarcas de la Catalunya Central, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona).

Protecció Civil pide mucha prudencia en la movilidad y en las actividades que se realicen al aire libre, especialmente en las zonas donde se puedan producir acumulaciones rápidas de agua o crecidas repentinas de rieras y torrentes.